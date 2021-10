Nach Streit in Kneipe: 24-Jähriger verfolgt Mann mit Schwert

Wurzen/dpa - Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag in Wurzen (Landkreis Leipzig) einen Mann mit einem Schwert bedroht. Die beiden Männer hatten sich in einer Gastwirtschaft gestritten, wie die Polizei mitteilte. Nachdem beide die Kneipe verlassen hatten, verfolgte der Jüngere den 54 Jahre alten Mann und zog dabei ein Schwert.

Zeugen überwältigten den Angreifer, so dass niemand verletzt wurde. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen ihn fest und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der sich nun wegen Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.