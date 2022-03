Nach Tötung von Mann in Leipziger Straßenbahn: 17-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft

Am Donnerstag wurde ein 19-Jähriger in Leipzig von einem 17-Jährigen erstochen. Die beiden jungen Männern sollen zuvor im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in Streit geraten sein. Der Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach der Tötung eines 19-Jährigen in einer Leipziger Straßenbahn ist ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Leipzig/dpa - Nach der Tötung eines 19-Jährigen in einer Leipziger Straßenbahn ist ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig erließ einen Haftbefehl gegen ihn, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 17-Jährige steht im Verdacht, das Opfer am Mittwoch bei einem Streit in der Straßenbahn mit einen spitzen Gegenstand attackiert zu haben. Der junge Mann starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Angreifer flüchtete den Angaben zufolge an der Haltestelle «Am Adler» im Stadtteil Plagwitz.

Die Hintergründe der Tat sind demnach Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei wollte zunächst keine Angaben dazu machen, wie sie auf die Spur des 17-jährigen Deutschen kam. Auch, ob es Zeugen oder Videoaufnahmen aus der Straßenbahn gibt, war unklar.