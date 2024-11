Wegen eines Brandes in der Hohen Straße in Hettstedt war die Feuerwehr im Großeinsatz. Dort waren Teile eines Daches auf die Straße gestürzt.

Die Feuerwehr einen Brand in der Hohen Straße in Hettstedt gelöscht.

Hettstedt/MZ. - Nach einem Wohnhausbrand in der Nacht zu Mittwoch ist der Fußweg in der Hohe Straße auf Höhe der Hausnummer 57 und in Richtung Plattenberg in Hettstedt gesperrt, teilt das Ordnungsamt der Stadt auf Nachfrage der MZ mit.