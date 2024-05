Zwei vermeintliche Polizisten in Zivilkleidung haben Bargeld in Höhe von 10.000 Euro aus der Wohnung eines Rentners in Halle-Neustadt gestohlen.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Diebstahl durch falsche Polizisten ist es am Dienstagnachmittag in Halle-Neustadt gekommen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach wurde der Rentner um 15.30 Uhr vor seiner Wohnung in Neustadt von zwei Männern in Zivilkleidung angesprochen, die sich für Polizisten ausgaben und vorgaben, dass bei dem 86 Jahre alten Mann eingebrochen worden sei. Trotzdem sich die vermeintlichen Polizisten nicht auswiesen, konnten sie den Senior in seiner Wohnung in ein längeres Gespräch verwickeln. Erst nachdem das Gespräch beendet und die falschen Beamten verschwunden waren, stellte der Rentner fest, dass ihm 10.000 Euro in bar fehlten.

Die Polizei ermittelt und bittet um Vorsicht. Sollte jemand durch vermeintliche Polizisten in Zivil angesprochen werden, ist es angeraten, sich die Dienstausweise zeigen zu lassen. Bei Verdacht des Betrugs könne auch die Notrufnummer gewählt werden.