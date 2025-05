In einer Straßenbahn in Halle-Neustadt haben zwei Männer einen anderen Mann heftig geschlagen. Nun fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Halle (Saale).- Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montagmorgen, 30. November 2024, einen Mann in der Straßenbahnlinie 2 in Halle-Neustadt gemeinsam heftig ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei mit Fahndungsbildern aus einer Überwachungskamera nach den Angreifern.

Nach diesen Männern wird wegen gefährlicher Körperverletzung gefahndet:

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer kennt die Identität dieses Mannes? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei den gesuchten Männern handelt oder wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.