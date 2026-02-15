In Eisleben ist es am Sonntag zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei gekommen. Auslöser für den Einsatz war der automatisch ausgelöste Notruf eines von einem Autodach gefallenen Smartphones.

Unfallerkennung ausgelöst! Handy alarmiert in Eisleben die Polizei – Doch es gibt kein Opfer

Eisleben. – Am Sonntagvormittag ist es um 10.50 Uhr zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei in Eisleben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einsatz zwischen der Kreuzung der L151/160 und dem Ortsteil Polleben.

Demnach hatte ein automatisch ausgelöster Notruf eines iPhones für den Einsatz gesorgt. Vor Ort fanden die Retter jedoch keine hilflose oder verletzte Person, sondern lediglich das am Straßenrand liegende iPhone.

Warum löst Handy von alleine Notruf aus?

Die Polizei konnte den Besitzer des Handys schnell ausfindig machen. Er hatte das Handy nach ersten Erkenntnissen auf das Dach seines Autos gelegt, dort vergessen und während der Fahrt verloren.

Die Unfallerkennung (Crash Detection) eines Smartphones kann ausgelöst werden, wenn dieses von einem Autodach fällt. Die Sensoren in modernen Handys erkennen schwere Erschütterungen, plötzliche Geschwindigkeitsänderungen oder Luftdruckschwankungen.

Wenn ein Handy von einem fahrenden Auto auf harten Asphalt fällt, wirken ähnliche physikalische Kräfte wie bei einem Autounfall. Im Fall eines möglichen Notfalls zeigt das Display zunächst einen Hinweis an. Wenn der Handybesitzer nicht binnen 20 Sekunden reagiert, wird automatisch ein Notruf samt Mitteilung der Standort-Daten ausgelöst.