In Oberröblingen, einem Ortsteil von Sangerhausen, sind zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei von einem 35 Jahre alten Thüringer mit vorgehaltener Pistole gezwungen worden, Hunderte Euro herauszugeben.

Überfall auf Bäckerei in Sangerhausen: Frauen mit Pistole bedroht - Verdächtiger gefasst

Schock In Oberröblingen

Sangerhausen. - Ein Mann hat am Sonntagmorgen zwei Bäckereimitarbeiterinnen in der Straße Am Mittelfeld in Oberröblingen, einem Ortsteil von Sangerhausen, mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei meldet.

Demnach betrat der bislang Unbekannte die Bäckerei, zog seine Waffe und richtete sie auf die zwei Frauen. Außerdem habe er Bargeld gefordert und sei so in den Besitz von Hunderten Euro gelangt, wie es heißt. Anschließend sei der Mann auf der Bundesstraße 86 in Richtung Norden geflüchtet sein.

Überfall auf Bäckerei in Sangerhausen: Tatverdächtiger gefasst

Die Bäckereiangestellten erlitten einen Schock, blieben aber körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelte wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Jetzt wurde der Flüchtige gefasst: Bei dem Mann soll es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Thüringen handeln, der sich selbst der Polizei gestellt habe.

Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt. Der 35-Jährige befinde sich nun in einer JVA, heißt es von Seiten der Polizei.