Öffentlichkeitsfahnung: 82-Jähriger wird seit Sonntagmorgen vermisst

Röblingen am See/DUR/lb - Der 82-jährige Konrad P. aus Röblingen am See (Seegebiet Mansfelder Land) wird vermisst.

Konrad P. ist hochgradig dement, aber körperlich noch sehr fit, so die Polizei. Wegen seines Gesundheitszustandes besteht jedoch die Gefahr, dass er sich in einem orientierungslosen Zustand befindet.

Gegen 08.45 Uhr hat er am Sonntagmorgen sein häusliches Umfeld mit einem dunkelroten Fahrrad verlassen. Konrad P. hat eine zierliche Gestalt, ist 160 bis 165 cm groß und trägt schütteres blondes Haar. Zuletzt war der 82-Jährige mit einer dunkelblauen Trainingshose mit seitlichen weißen Streifen, einem hellblauen weiß abgesetztes T-Shirt, einer lila Trainingsjacke sowie einem hellen Basecap bekleidet.

Wer hat Konrad P. gesehen? Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Alle Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/670 291 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.