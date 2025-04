Waren im Wert von mehr als 1.000 Euro hat ein Dieb in einer Rossmann-Filiale in Halle-Trotha mitgehen lassen. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach ihm.

Ein Dieb hat eine Rossmann-Filiale in der Oppiner Straße in Halle-Trotha beklaut.

Halle (Saale).- Ein Dieb hat am Montagabend, 2. Dezember 2024, in einer Rossmann-Drogerie in der Oppiner Straße in Halle-Trotha Waren im Wert von mehr als 1.000 gestohlen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der Mann bei seiner Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit diesen Aufnahmen suchen die Ermittler nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer hat diesen Mann gesehen? Foto: Polizei

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei

Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann und seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.