Unfall 20-Jähriger fährt mit 1,97 Promillie in Warsleben gegen Torbogen

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit 1,97 Promille gegen einen Torbogen in Warsleben im Landkreis Börde gefahren. Der Mann verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.