UNfall 43-jähriger Fahrer fährt in Eilsleben in der Börde in einen Schulbus

Ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwoch (24. November) in einen Schulbus gefahren. Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 16 Schüler und der Busfahrer blieben unverletzt.