Ein mit Windeln beladener Lkw ist auf der A2 bei Marienborn in Brand geraten. Die Autobahn ist wegen der Bergungsarbeiten derzeit in Richtung Hannover gesperrt.

Ein Lkw ist auf der A2 nahe Marienborn (Landkreis Börde) in Flammen aufgegangen.

Marienborn. – Am Dienstagmorgen ist ein mit Windeln beladener Lkw auf der A2 nahe Marienborn (Landkreis Börde) in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge habe der Fahrer während der Fahrt einen lauten Knall gehört, woraufhin er auf den Standstreifen fuhr. Dabei habe er bemerkt, dass sich am Auflieger ein Brand entwickelte.

Mit Windeln beladener Lkw brennt auf A2 vollständig ab

Vorausschauend koppelte er die Zugmaschine ab und fuhr diese außer Reichweite der Flammen. Kurze Zeit später habe der Anhänger bereits vollständig gebrannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Für die Bergungsarbeiten ist derzeit die Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Marienborn von der A2 abgeleitet, so die Polizei weiter. Unklar ist, wie lange die Sperrung noch andauern wird.