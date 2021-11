Zeugen gesucht Auto in Seehausen in der Börde angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Auto hat in der Nacht (10. November) gegen 2.45 Uhr in Seehausen in der Börde gebrannt. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, fanden die Feuerwehrleute eine Flasche mit Brandbeschleuniger. Die Polizei sucht nach Zeugen.