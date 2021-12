Autobrand in Harbke bei Oschersleben: Polizei sucht Zeugen

Harbke (vs) - Am 19. Dezember kam es in den Vormittagsstunden zu einem Brandausbruch an einem Auto. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug sowie auf einen angrenzenden Carport über.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Bislang ist nicht bekannt, ob es sich hierbei um Brandstiftung handelt.

Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt das Polizeirevier in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.