vermeintliche Kapitalanlagen So lief der dreiste "Deal": Betrüger zocken 68-Jährigen aus Sülzetal um riesige Summe ab

In Sülzetal ist ein 68-Jähriger auf einen besonders dreisten Betrug hereingefallen. Unbekannte hatten ihm über eine Online-Plattform eine hohe Rendite versprochen. Stattdessen verlor der Rentner eine hohe fünfstellige Summe.

Von DUR Aktualisiert: 19.11.2025, 15:07
Im Sülzetal ist es zu einem schweren Fall von Online-Betrug gekommen.  Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Sülzetal. – Ein 68-Jähriger aus Sülzetal (Landkreis Börde) ist auf einen dreisten Betrug im Zusammenhang mit vermeintlichen Kapitalanlagen hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Rentner im Internet nach Anlagemöglichkeiten gesucht – und war auf Diebe hereingefallen.