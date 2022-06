Börde: Einbrecher stehlen Kirchenmusik und Bier aus Pfarrhaus in Kroppenstedt

Kroppenstedt (vs) - In Kroppenstedt haben in der Nacht zum 24. Juni 2022 unbekannte Täter erst eine Garage aufgebrochen und da es scheinbar dort nichts Interessantes gab, brachen sie in das nahe gelegene Pfarrhaus ein.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Entwendet wurden USB Sticks mit Kirchenmusik und aus dem Heizraum 17 Flaschen Bier.

Eine zweite Garage wurde ebenfalls angegriffen. Daraus stahlen die Diebe drei Kanister mit Kraftstoff. Insgesamt erbeuteten die Täter 35 Liter Benzingemisch. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.