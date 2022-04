Polizeieinsatz: Nackter verwechselt in Oschersleben Treppenhaus mit Toilettentür

Weil ein nackter Mann in Oschersleben in der Börde unter Alkoholeinfluss die Toiletten- mit der Treppenhaustür verwechselte, löste er einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten verschafften dem Entblößten einen Einweganzug.

Mann verwechselte in Oschersleben in der Börde die Toilettentür mit dem Treppenhaus. Die Polizei kam zu Hilfe. Symbolbild:

Oschersleben (vs) - In der Nacht zum Sonntag erhielt die Polizei einen ungewöhnlichen Auftrag, der einen nackten Mann in Oschersleben betraf. Dies teilte das Polizeirevier Börde mit.

Demnach hatte eine Anruferin angegeben, dass seit einer Stunde ein unbekleideter Mann versuchte, in eine Wohnung zu gelangen. Die alkoholisierte Person konnte angetroffen werden und gab glaubhaft an, dass er bei jemandem zu Besuch war und man gemeinsam Alkohol konsumiert hat. Bei dem Versuch, auf Toilette zu gehen, nahm der Mann versehentlich die falsche Tür und bemerkte, nachdem er die Tür zugezogen hatte, dass er im Treppenhaus stand.

Auf langes und vehementes Klopfen sowie Klingeln gab es jedoch keine Reaktion aus der Wohnung. Das Telefon und Wohnungsschlüssel lagen in der Wohnung. Die nackte Person erhielt von der Polizei einen Einweganzug und ist letztlich bei einem Bekannten untergekommen.