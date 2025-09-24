Am Dienstag ist es zu einem Brand in einer Gartenlaube in Warsleben gekommen. Augenzeugen berichteten von mysteriösen Knallgeräuschen kurz vor dem Feuer. Was Schreckschusswaffen damit zu tun haben könnten.

Am Dienstag kam es in einer Gartenlaube in Warsleben zu einem Brand.

Warsleben. – In einer Gartenanlage in Warsleben (Landkreis Börde) ist es am Dienstag, dem 23. September, zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei über die Rettungsleitstelle gegen 14 Uhr ein Feuer in einer Gartenlaube gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Polizei habe die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehe man davon aus, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Kurz vor Ausbruch des Feuers hätten Zeugen mehrere laute Knallgeräusche wahrgenommen.

Lösten Schüsse aus einer Schreckschusswaffe den Brand aus?

Im Verlauf der Ermittlungen seien bei einem tatverdächtigen Mann Schreckschusswaffen gefunden worden. Laut der Polizei werde nun geprüft, ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen.

Der entstandene Sachschaden werde derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.