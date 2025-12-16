In Oschersleben hat eine Gartenlaube auf dem Gelände eines Schützenvereins gebrannt. Zuvor sollen Unbekannte versucht haben, ein Materiallager aufzubrechen.

Versuchter Diebstahl von Waffen? Unbekannte stecken Gartenlaube von Schützenverein in Brand

In Oschersleben hat eine Gartenlaube auf dem Gelände eines Schützenvereins gebrannt.

Oschersleben. - Auf dem Gelände des Schützenvereins in Oschersleben ist am Montagmorgen eine Gartenlaube vollständig abgebrannt, teilt die Polizei mit.

Sie geht davon aus, dass unbekannte Täter den Maschendrahtzaun um das Gelände gewaltsam durchtrennten und sich so Zutritt verschafften. Die Täter sollen zunächst versucht haben, ein Materiallager aufzubrechen.

Brand einer Gartenlaube: Keine Waffen oder Munition gestohlen

Als dies misslang, wurde die Gartenlaube auf bislang unbekannte Weise in Brand gesetzt, rekonstruiert die Polizei den Vorfall. Waffen oder Munition seien nicht gestohlen worden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.