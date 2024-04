In Hadmersleben ist ein Mann mit seinem Auto in einen Baum gekracht und bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall in Hadmersleben: Mann kracht beim Abbiegen in Baum und stirbt

Crash in Heerstraße

Hadmersleben/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Mittwochmorgen in der Heerstraße in Hadmersleben, einem Ortsteil von Oschersleben, gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach war ein Autofahrer auf der Hadmerslebener Straße aus Alikendorf kommend in Richtung Hadmersleben unterwegs, als er nach links in die Heerstraße abbiegen wollte. Dabei sei der Mann in dem Einmündungsbereich gegen einen Baum gekracht.

Der Aufprall war so heftig, dass der 75-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag.