Ein unbekannter Mann ist in Marienborn beim Diebstahl von mehreren hunderten Litern Diesel erwischt worden. Er setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr und konnte flüchten.

Diesel-Diebstahl in Marienborn - Täter wird erwischt und greift mit Pfefferspray an

In Marienborn wurden mehrere Hundert Liter Diesel gestohlen.

Marienborn. - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in der Bahnhofsiedlung in Marienborn (Landkreis Börde) mehrere hunderte Liter Diesel gestohlen, teilt die Polizei mit.

Der Täter habe hierzu den Tankdeckel eines Lkw gewaltsam geöffnet, daraus 450 Liter abgezapft und diesen in mehrere Kanister gefüllt, so die Polizei. Durch die Geräusche sei der Geschädigte wach geworden und habe den Unbekannten zur Rede gestellt.

Täter flüchtet mit gestohlenem Diesel

Daraufhin sprühte der Täter dem 43-jährigen Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Der Täter floh mit einem Audi A6 mit ungarischem Kennzeichen, so die Polizei weiter. Der entstandene Schaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zur tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/478-0 zu melden.