Bei einem Einbruch in eine Werkhalle in Badeleben im Landkreis Börde wurde viele Werkzeuge gestohlen. Unter anderem sind mehrere Kettensägen verschwunden. Die Schadenssumme beläuft auf mehrere Tausend Euro.

Einbruch in der Börde

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt in Völpker Ortsteil Badeleben wurden Kettensägen gestohlen.

Badeleben. – Wie die Polizei Börde mitteilte, wurden im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen aus einer Werkstatt im Völpker Ortsteil Badeleben Werkzeuge entwendet.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in die Werkstatt verschafft und vor allem mehrere Kettensägen gestohlen. Diese und weitere Werkzeuge wurden nach Angaben der Polizei auf einen Transporter in der Werkstatt verladen, der später in der Nähe des örtlichen Friedhofs entdeckt wurde.

Der entstandene Schaden beträgt laut des Geschädigten etwa 27.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter 03904/478-0 zu melden.