Die Polizei in Oschersleben ist auf der Suche nach einem unbekannten Täter. Eine Frau hatte zuvor Einschusslöcher an ihrer Hauseingangstür gefunden.

Oschersleben. - Am Samstag hat eine Frau in den Abendstunden Einschusslöcher an ihrer Hauseingangstür sowie am Badfenster in Oschersleben gefunden.

Laut Polizei wurden diese in der Straße "Pralberg" durch eine Gasdruckpistole verursacht. Der Schaden beläuft sich demnach auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.