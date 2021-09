Hunderte Liter Diesel in Wackersleben geklaut

Unbekannte haben in Wackersleben rund 300 Liter Diesel entwendet. Das berichtet die Polizei.

In Wackersleben wurde Diesel geklaut.

Unbekannte Täter haben in der Bergstraße in Wacksersleben aus einer Sattelzugmaschine 300 Liter Diesel entwendet. Das Fahrzeug wurde am 19. September um 12.00 Uhr vollgetankt auf einem Feldweg parallel zur Bergstraße geparkt.

Der Fahrzeugführer bemerkte das Fehlen des Kraftstoffes am 25. September gegen 10.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.