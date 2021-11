Brand Keller eines Mehrfamilienhauses brennt in Oschersleben - zwei Personen verletzt

Ein Keller eines Mehrparteienhauses ist in Oschersleben am Montagabend (1. November) in Brand geraten. Die Feuerwehr musste das Gebäude evakuieren. Zwei Personen wurden im Rettungswagen behandelt. Die Ermittlungen dauern an.