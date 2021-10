Landkreis Börde: 45-jährige Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf L 50 schwer verletzt

Schleibnitz (vs) - Ein 50-jähriger VW Golf-Fahrer ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die L 50 von Magdeburg in Richtung Schleibnitz gefahren. In Höhe Schleibnitz (Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde) überholte der Unfallverursacher in einer leichten Linkskurve den vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, übersah er dabei die aus Richtung Schleibnitz kommende 45-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Acker zum Liegen.

In der weiteren Folge stieß der Golf-Fahrer gegen die rechte Seite der Sattelzugmaschine. Die schwerverletzte Motorradfahrerin wurde in das Uni-Klinikum Magdeburg gebracht.