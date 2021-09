Landkreis Börde: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Ein Zeuge hatte im Mai in Wanzleben auf einem Parkplatz eines E-Centers einen Unfall beobachtet und ein Stück Karton an das Auto des Geschädigten befestigt. Die Polizei sucht aktuell nach diesem Zeugen.

Wanzleben (vs) - Ein Zeuge hat in Wanzleben im Landkreis Börde auf dem Parkplatz eines E-Centers am 12. Mai gegen 19.45 Uhr einen Unfall beobachtet und an dem Auto eines Geschädigten auf einem Stück Karton ein Kennzeichen hinterlassen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde am 2. September hervorgeht, war am PKW, an dem der Karton befestigt war, ein Schaden festgestellt worden.

Die Polizei sucht den Zeugen, der den Karton dort am Auto angebracht hat und bittet ihn, sich unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.