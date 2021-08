Landkreis Börde: Unbekannte Täter brechen Materialcontainer einer Baustelle auf

Unbekannte Täter haben in der Nacht (18. August) in Hordorf (Ortsteil von Oschersleben) in der Neuen Schützenstraße sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle verschafft und dort einen Materialcontainer aufgebrochen.

Hordorf (vs) - Unbekannte Täter haben in der Nacht (18. August) in Hordorf (Ortsteil von Oschersleben) in der Neuen Schützenstraße sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle verschafft und dort einen Materialcontainer aufgebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurden aus dem Container unter anderem ein Akkubohrhammer mit Bohrern, Meißel und Transportkoffer sowie das dazugehörige Ladegerät und Akkus entwendet.

Ebenso wurden zwei Kabeltrommeln mit 40 Metern Kabel und ein Beton Flaschenrüttler erbeutet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer03904/4780 entgegen.