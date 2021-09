Blaulicht Landkreis Börde: Unbekannte zünden Hochsitz und Äste an

Unbekannte Täter haben am Sonntag (19. September) versucht in Harbke (Landkreis Börde) einen Hochsitz in Brand zu stecken. Dies misslang jedoch. Schließlich zündeten die Täter Kiefernzweige an, die in Flammen aufgingen. Zeugen wollen die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts mit Fahrrädern gesehen haben.