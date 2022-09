Lebensmittel verdorben Börde-Supermarkt beraubt, Lebensmittel massenhaft entsorgt: Stromkabel-Diebe unterbrechen Kühlkette

Dreiste Stromkabel-Diebe haben bei ihrem Fischzug bei einem Supermarkt in Gröningen in der Börde in Kauf genommen, dass alle gekühlten Lebensmittel entsorgt werden müssen. Die Langfinger haben massiven Schaden angerichtet.