Lkw-Fahrer fährt in Wefensleben in der Börde Laterne um und flüchtet

Wefensleben (vs) - Ein 31-järiger Mann hat beobachtet, wie ein Lkw Sattelzug in Wefensleben in der Thomas-Mann-Straße am Montag (10. Januar) wendete und dabei mit dem Heck des Aufliegers eine Straßenlaterne umfuhr.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, war am Heck des Aufliegers ein Gabelstapler angebracht, der demzufolge gegen den Laternenmast stieß. Der Mann notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei, als der Lkw davonfuhr.

Die Polizei suchte im Umfeld nach dem Fahrzeug und fand den abgestellten Lkw in einiger Entfernung auf einem Feldweg. Die Beschädigungen am Gabelstapler waren deutlich sichtbar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.