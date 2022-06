LKW-Unfall auf A2 sorgt für Vollsperrung in Richtung Berlin

Am Freitagmittag sorgte ein LKW-Unfall auf der A2 bei Alleringersleben für eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Berlin. Der LKW-Fahrer war eigentlich in Richtung Hannover unterwegs, kam dann aber auf die Gegenfahrbahn und erst im angrenzenden Seitengraben zum Liegen.

Alleringersleben (vs) - Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin ist es am Freitagmittag (20. August, 13.00 Uhr) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei in einer Meldung bekannt gab, ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen dem Parkplatz "Lorkberg" und der Ausfahrt Alleringersleben.