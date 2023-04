In Gröningen in der Börde wurde seit Mittwochmorgen ein Mann vermisst. Nun konnte die Polizei Entwarnung geben.

Gröningen (vs) - Nachdem ein 37-jähriger Mann aus Gröningen in der Börde am Mittwoch als vermisst gemeldet wurde, startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Am Freitagmorgen teilten die Beamten mit, dass die Suche erfolgreich war:

Der Gesuchte konnte mittlerweile gefunden werden.