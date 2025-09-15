Am Sonntag ist ein Feuer auf dem Gelände der Motorsport Arena in Oschersleben ausgebrochen. Die Polizei vermutet einen entsorgten Grill als Ursache.

Brand bei Motorsport Arena in Oschersleben! Mülltonnen und Holzpavillon stehen in Flammen

Bei einem Brand auf dem Gelände der Motorsport Arena in Oschersleben entstand hoher Schaden.

Oschersleben. - Auf dem Gelände der Motorsport-Arena in Oschersleben (Börde) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt.

Mehrere Pavillons aus Holz und Mülltonnen haben nach Angaben der Polizei gebrannt. Ein entsorgter Grill sei der Auslöser für den Brand gewesen. Die Kohle habe das Feuer entfacht, wobei das Feuer auf die naheliegenden Holzpavillons übergegriffen sei.

Den Schaden schätzt die Polizei nach eigenen Angaben auf 50.000 Euro.