Oschersleben: 26-Jähriger klaut Parfum und Cremes und schlägt 18-Jährige ins Gesicht

Oschersleben (vs) - Ein Mann wurde am Montag (8. November) gegen 14.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in Oschersleben in der Halberstädter Straße beobachtet, wie er Parfüm, Cremes und andere Artikel in seinem Rucksack und in der Bekleidung versteckte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurde er, als er den Laden verlassen wollte, von der Marktleiterin angesprochen. Da er weglaufen wollte, griff die 50-jährige Frau den Rucksack des vermeintlichen Ladendiebs. Der Mann schlug dann mit dem Rucksack um sich, beleidigte lautstark die Frau und lief aus dem Laden.

26-Jähriger schlägt Mädchen ins Gesicht

Ein 18-jähriges Mädchen war aufgrund des Lärms auf den Mann aufmerksam geworden und stellte sich ihm entgegen. Daraufhin schlug ihr der Mann mit der Faust ins Gesicht und trat sie obendrein gegen das Bein.

Der 26-jährige Mann konnte vor dem Markt durch die Polizei aufgegriffen werden. Er hatte dort, beobachtet von der Geschädigten und anderen Zeugen, auf einer Bank gesessen. Bei der Durchsuchung wurden diverse Kosmetikartikel im Wert von über 100 Euro festgestellt, die dem Drogeriemarkt zugeordnet werden konnten.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach sachleitender Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen.