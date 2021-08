Oschersleben: Unbekannte brechen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oschersleben ist am Dienstag (24. August) um die Mittagszeit eingebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten einen PC und eine Soundbar.

Oschersleben (vs) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oschersleben in der Hermann-Dunker-Straße wurde am Dienstag um die Mittagszeit eingebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, war der 20-jährige Bewohner der Wohnung zwischen 12.20 und 12.40 Uhr mit seinem Hund spazieren. Als er zurückkehrte, war die Wohnungstür aufgebrochen und der PC sowie eine Soundbar waren entwendet worden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.