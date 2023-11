Bei einem Unfall in Oschersleben verletzte sich eine 16-Jährige so schwer am Kopf, dass sie in die Uniklinik Magdeburg gebracht werden musste.

16-Jährige nach Unfall in Oschersleben schwer am Kopf verletzt

Oschersleben/vs - In der Lindenstraße in Oschersleben ereignete sich am 15. November um 6.39 Uhr ein folgenschwerer Unfall.

Der 61-jähriger Fahrer eines Renault fuhr auf der Lindenstraße in Richtung Gartenstraße. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs übersah der Mann eine 16-jährige Fußgängerin, die sich auf dem Überweg befand.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die 16-Jährige verletzte sich dabei schwer am Kopf und musste in die Uniklinik Magdeburg gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist jetzt Sache der Ermittlungen, so die Beamten in einer Pressemitteilung.