In Oschersleben wurde am Dienstag ein Mann bei einer Attacke mit einer Stichwaffe verletzt. Der Tatverdächtige stellte sich wenig später selbst bei der Polizei.

Oschersleben. - Am Dienstag ist in ein 38-Jähriger nach einem Angriff mit einer Stichwaffe tödlich verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Der tatverdächtige 39-Jährige habe sich gegen 11.30 Uhr zur Wohnung des Opfers in der Humboldtstraße begeben. Dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf des Streits stach der Verdächtige auf sein Opfer ein, so die Polizei. Er sei darauf vom Tatort geflüchtet.

Wenig später habe sich der 39-Jährige selbst bei einer Polizei in Oschersleben gemeldet und die Tat angezeigt. Das 38-jährige Opfer sei im Krankenhaus behandelt worden.