Obwohl sie gesichert waren: Unbekannte Täter klauen 750 Liter Diesel aus zwei Lkw in Wanzleben.

Dieseldiebstahl in Wanzleben: Unbekannte zapfen 750 Liter aus zwei Lkw ab

Wanzleben. - In Wanzleben haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 750 Liter Diesel aus zwei Lkw abgezapft, teilt die Polizei mit.

Die Lkw waren auf einem Firmengelände in der Wanzlebener Allee abgestellt. In den Tanks beider Fahrzeuge habe sich eine Vorrichtung befunden, die Dieseldiebstahl verhindern soll. Diese haben die Unbekannten gewaltsam entfernt, so die Polizei weiter.

Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 0 39 04 / 478-0 entgegen.