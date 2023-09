Einbruch in Apotheke in Wanzleben: Dieb versteckt sich zwischen Mülltonnen

In Wanzleben ereignete sich ein Einbruch in eine Apotheke.

Wanzleben (vs) - Einbruch in Wanzleben: Am 31. August wurde die Polizei laut einer Pressemitteilung gegen 23.40 Uhr zu einem Einbruch in der Große Gartenstraße gerufen.

Nachdem durch eine Alarmanlage ein Einbruch gemeldet wurde, verständigte eine Sicherheitsfirma einen Verantwortlichen der Apotheke. Als dieser an der Apotheke ankam, erschien plötzlich ein Mann zwischen zwei Mülltonnen und rannte fluchtartig weg.

Wanzleben: Diebesgut von Apotheke bei Mülltonnen gefunden

Bei der Begutachtung der Apotheke konnte dann ein beschädigtes Fenster vorgefunden werden, welches als Einstieg diente. Diebesgut welches aus einem Büro entwendet wurde, konnte später an den besagten Mülltonnen aufgefunden werden. Eine Spurensuche wurde durchgeführt und eine Strafanzeige aufgenommen, so die Beamten in der Pressemitteilung.