Die Polizei hat bei der Kontrolle eines Motorradfahrers in Oschersleben einen Volltreffer gelandet: Der Mann hatte gleich mehrere Vergehen auf dem Kerbholz - und wurde per Haftbefehl gesucht.

Festnahme in Oschersleben

Oschersleben. - Am Montagnachmittag hat die Polizei in Oschersleben einen Motorradfahrer kontrolliert und ihn bei mehreren Straftaten erwischt.

Laut einer Mitteilung hielt der 30-Jährige in der Hornhäuser Straße trotz gegebener Haltesignale der Beamten nicht an. Erst nach mehreren Hundert Metern habe die Polizei den Mann in einer Sackgasse stoppen können, heißt es weiter.

Motorradfahrer in Oschersleben kontrolliert: Haftbefehl liegt vor

Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass es sich bei den am Motorrad angebrachten Kennzeichen um Fälschungen handele.

Der 30-Jährige habe zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen können und habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Doch damit nicht genug: Gegen den Mann lag auch noch ein Haftbefehl vor. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Mann also festgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, Führens eines Kfz ohne Erlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.