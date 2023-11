Laut Polizei kam es zu einem Messerangriff in der Börde. Das ist passiert.

Messerattacke in Oschersleben: Mann kann Angriff abwehren

In Oschersleben kam es zu einer Messerattacke, so die Polizei.

Oschersleben - In der Humboldtstraße in Oschersleben kam es 28. November gegen 1.35 Uhr zu einem Messerangriff. Dabei versuchte ein 24-Jähriger einen 20-Jährigen in seiner Wohnung mit einem Messer anzugreifen.

Der 20-Jährige konnte den Angriff abwehren, aus seiner Wohnung flüchten und ging direkt die Polizei in Oschersleben. Polizeibeamte fuhren zum Tatort und konnten kurze Zeit später den 24-jährigen Angreifer in einer Wohnung festnehmen.

Anschließend wurde er zum zentralen Polizeigewahrsam nach Magdeburg verbracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, heißt es in einer Pressemitteilung.