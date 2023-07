Kroppenstedt (vs) - Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, sind bei einem Verkehrsunfall nahe Kroppenstedt vier Personen schwer verletzten worden. Was ist passiert?

Eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines Chevrolet befuhr am 27. Juli gegen 16.20 Uhr zusammen mit einer Insassin die L66 aus Richtung Heteborn in Richtung Kroppenstedt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda eines 69-jährigen Fahrers und seiner Beifahrerin.

Alle vier beteiligten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.