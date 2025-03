Unbekannte Täter sind in Völpke in zwei Kleingärten eingebrochen.

Diebe brechen in zwei Kleingärten in Völpke ein

Völpke. - Wie erst jetzt bekannt geworden ist, sind unbekannte Täter im Zeitraum vom 11. März, 17 Uhr, bis 12. März, 15 Uhr, in zwei Kleingärten in der Schulstraße in Völpke (Landkreis Börde) eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kleingärten, teilt die Polizei mit. Dort entwendeten sie zwei Kreissägen und mehrere Wildkameras. Der Schaden beläuft sich auf 460 Euro.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter 03904/4780 bei der Polizei Haldensleben oder über das E-Revier melden.