Eine 19-Jährige wurde in Oschersleben rassistisch beleidigt und bedroht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In Oschersleben ist eine 19-jährige Frau auf offener Straße bedroht worden.

Oschersleben. - Eine 19-jährige Frau syrischer Herkunft wurde am Sonntag gegen 00.05 Uhr in der Harzstraße in Oschersleben durch einen unbekannten Mann beleidigt, teilte die Polizei mit.

Demnach hielt der Mann zudem einen nicht näher beschriebenen Gegenstand hinter seinem Rücken und drohte der Frau mit Gewalt, sollte sie die Straße nicht verlassen.

Als sie angab, sich lediglich auf dem Heimweg zu befinden, soll der Unbekannte weiter gedroht haben und die 19-Jährige zudem beleidigt haben, so die Polizei weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, blonde Haare, zirka 25 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Tel.: 03904/478-0 zu melden.