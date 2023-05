Auf einem Wohnkomplex in Warsleben haben die Flammen eines Großbrandes Sachschaden im sechsstelligen Bereich angerichtet.

Feuer auf Grundstück bei Ausleben richtet großen Schaden an

Ausleben - Zu einem Brand an einem Wohnkomplex in Warsleben kam es am Mittwochabend. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer auf dem Grundstück entfacht worden sein. Dabei haben die Flammen offenbar große Teile der angrenzenden Scheune und das komplette Tor zerstört.

Laut Angaben der Beamten soll es die Feuerwehr allerdings geschafft haben, das Feuer so weit einzugrenzen, dass das Wohnhaus weitestgehend verschont blieb. Lediglich das Dachgeschoss wurde von den Flammen beschädigt.

Der Brandschaden wird von der Polizei in Summe auf 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.