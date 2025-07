In der Nacht haben unbekannte Täter im Landkreis Börde eine Fahrkartenautomat gesprengt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in der Börde - 10.000 Euro Schaden

Sommersdorf - Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn ist an einer Bahnstrecke in Sommersdorf, Ortsteil Marienborn im Landkreis Börde gesprengt und zerstört worden.

Unbekannte Täter nutzen in der Nacht zu Samstag vermutlich pyrotechnische Sprengkörper, so die Mitteilung Polizei. Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen waren die Täter bereits geflüchtet. Ein dunkler Pkw soll sich nach der Tat in Richtung Autobahn A2 entfernt haben.

Am Fahrkartenautomaten entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter keine Beute machten, also keine Banknoten aus dem Automaten entwenden konnten.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens eine Sprengstoffexplosion ein.