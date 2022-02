Unfall Sturmschäden: Windböe fegt Lkw-Anhänger bei Krottorf von der Straße

Auch in der Börde hat das Sturmtief Zeynep Schaden angerichtet. So ist ein Lkw-Anhänger am Samstagmorgen (19. Februar) von einer Windböe erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden.