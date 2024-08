Am Wochenende musste die Feuerwehren von Oschersleben zu mehreren Sturmeinsätzen ausrücken.

Totalschaden: Baum stürzt in Oschersleben auf Auto

Während des Sturms am vergangenem Sonnabend wurde in Oschersleben ein Pkw von einem umstürzenden Baum getroffen.

Oschersleben - Die Feuerwehren Neindorf und Beckendorf wurden am Sonnabend, 24. August 2024, gegen 17.30 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf die Verbindungsstraße zwischen Neindorf und Hubertushöhe im Hohen Holze alarmiert.

Ein Baum drohte auf die Straße zu stürzen, berichtete Andreas Ehrhardt von der Feuerwehr.

Vor Ort war ein rund 20 Meter hoher Baum in der Mitte gebrochen und hing über der Straße in einem anderen Baum. Der Einsatzleiter forderte daraufhin die Drehleiter aus Oschersleben an. Aus dem Korb heraus wurde der abgebrochene Teil des Baumes mit Seilen gesichert, abgesägt und zu Boden gelassen. Hier wurde er im Anschluss von den Einsatzkräften zersägt und von der Straße geräumt. Um 18.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Noch während des Einsatzes in Neindorf wurde um 18.19 Uhr die Oscherslebener Feuerwehr in den Oesenweg gerufen. Auch hier war ein Baum umgestürzt und traf dabei einen parkenden Pkw. Die Straße wurde dadurch komplett blockiert, so Ehrhardt weiter.

Auch in diesem Fall wurde der Baum von den Einsatzkräften zersägt und von der Straße geräumt. Neben der Feuerwehr waren dort auch die Polizei und der Bereitschaftsdienst der Stadtverwaltung vor Ort.

Der vom Baum getroffenen Pkw hat vermutlich einen Totalschaden erlitten. „Verletzt wurde bei beiden Einsätzen zum Glück niemand“, sagte Andreas Ehrhardt abschließend.