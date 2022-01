Unbekannte stehlen 1300 Euro aus Kassen des Discounters Lidl in Oschersleben

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (19. Januar) die Kassen des Discounters Lidl in Oschersleben aufgebrochen und 1300 Euro Bargeld erbeutet. Eine Kundin kann die Tatverdächtigen beschreiben.

Oschersleben (vs) - Kurz vor Ladenschluss stellten zwei Mitarbeiterinnen des Discounters Lidl in der Anderslebener Straße in Oschersleben am Mittwoch (19. Januar) gegen 19.45 fest, dass ihre Kassen aufgebrochen waren und daraus das Geld fehlte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, hatten die Frauen Reinigungsarbeiten durchgeführt und den Warenbestand kontrolliert, so dass sie nur sporadisch einen Blick auf die Kassen hatten. Diese Situation wurde vermutlich von den unbekannten Tätern ausgenutzt, um die Kassen zu öffnen und mit dem Bargeld zu verschwinden.

Kundin kann Tatverdächtige beschreiben

Eine Kundin berichtete, dass mit ihr zwei männliche Personen den Markt betreten hätten und in Richtung Kassen abgebogen waren. Den einen Tatverdächtigen beschrieb die Frau als ungefähr 180-185 Zentimeter groß mit mittellangen dunklen lockigen Haaren, dunkler Kleidung und einem dunklen Mundschutz. Der andere war 165-170 Zentimeter groß mit normaler Figur und ebenfalls dunkler Kleidung.

Diese beiden Männer hatten zuvor auf dem Parkplatz mit einem anderen Mann gesprochen, der an einem kleinen dunklen Auto stand. Dieser Mann war klein und kräftig gebaut, hatte einen blonden Kurzhaarschnitt und helle Jeans sowie eine helle Jacke an.

Die Männer sollen sich in ausländischer Sprache unterhalten haben. Erbeutet wurden ungefähr 1300 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.